تسبب عطل كبير الاثنين، في توقف جميع خدمات شركة غوغل الأمريكية حول العالم، بينها موقع الفيديوهات يوتيوب.

ورصدت مواقع التكنولوجيا حول العالم، عدم قدرة المستخدمين في نحو الساعة 12:30ت.غ على الدخول إلى أي من خدمات شركة غوغل، سواء محرك البحث نفسه أو خدمات جي ميل (Gmail) ويوتيوب وغوغل درايف وغيرها.

واستمر توقف الخدمات بضع دقائق، حتى عادت وأعلنت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عند الساعة 12:42ت.غ عودة خدمات غوغل تدريجياً.

ولم تكشف شركة غوغل رسمياً حتى الساعة 12:55ت.غ أسباب العطل ومصدره.

يشار إلى أن موقع يوتيوب توقف أيضاً بضع ساعات عن العمل في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وتمتلك شركة غوغل مليارَي مستخدم نشط لخدماتها حول العالم.