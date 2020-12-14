قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن اليونان تنتظر المساعدة من الاتحاد الأوروبي عوضاً عن التفاوض مع تركيا، لحل الخلافات شرقي البحر المتوسط.

وتَطرَّق أقار في كلمة له خلال اجتماع لكبار قادة الجيش، إلى إخطارات نافتكس التي تطلقها اليونان بين فينة وأخرى في البحر المتوسط.

وقال إن "اليونان تستغلّ إخطارات نافتكس لاستفزاز تركيا، بما يتعارض مع علاقات حسن الجوار"، مضيفاً أن أثينا "أعلنت عشرات إخطارات نافتكس في غضون 3 أشهر، لكن لم تستخدم سوى اثنين منها".

ولفت إلى أن "اليونان تنتظر من الاتحاد الأوروبي وغيره عوضاً عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تركيا".

وشدد على أن الوقت قد حان لتدرك اليونان أنه لا جدوى من تلك المحاولات وأن عليها الجنوح للحوار.

كما تطرق أقار إلى الخلافات مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي بخصوص منظومة صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي. وقال إن أنقرة مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة والناتو لحل الخلافات بخصوص المنظومة الدفاعية وتداعياتها على ملف مقاتلات F-35 التي تشارك أنقرة في تصنيعها.