أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن بلاده "في مستوى سيُرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجستية".

وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، أضاف أردوغان أن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفُّق المَحافظ الاستثمارية.

وشدّد على أن لدى تركيا القدرة على تزويد جميع المستثمرين بالدعم اللازم بفضل نظامها المصرفي القوي.

ومؤكداً متانته قال أردوغان إن الاقتصاد التركي "مستعدّ لجميع أنواع الاختبارات الصارمة والسيناريوهات المختلفة".

وأضاف: "تركيا في مستوى سيُرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجستية، والقوة العاملة الديناميكية والحوافز المقدَّمة".

وأعرب عن ثقته بخفض حجم التضخم إلى خانة الآحاد، على غرار نجاح حكومته في ذلك سابقاً.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع التضخم بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وبلغ 14.03% على أساس سنوي.

وعن جهود البلاد في مكافحة فيروس كورونا، أوضح أردوغان أن حكومته بدأت ترى الآثار الإيجابية للإجراءات الاحترازية الرامية إلى مكافحة الوباء.