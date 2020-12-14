سياسة
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الخارجية التركية تُدين العقوبات الأمريكية وتدعو واشنطن إلى التراجع
أدانت الخارجية التركية العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن على هيئة الصناعات الدفاعية ورئيسها، على خلفية شراء منظومات "S-400" الروسية. ودعت الخارجية الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر في هذه العقوبات الجائرة، والعودة عن هذا الخطأ الجسيم".
الخارجية التركية تُدين العقوبات الأمريكية وتدعو واشنطن إلى التراجع
الخارجية التركية تُدين العقوبات الأمريكية وتدعو واشنطن إلى التراجع عنها / AA
14 ديسمبر 2020

أدانت وزارة الخارجية التركية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هيئة الصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل ديمير، على خلفية شراء منظومات "S-400" الروسية.

وقالت الخارجية في بيان لها إن "العقوبات الأمريكية الأحادية عمل يخلو من كل أشكال التعقل".

ودعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر في هذه العقوبات الجائرة، والتراجع عن هذا الخطأ الجسيم".

وأضاف بيان الخارجية: "لجوء الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات من جانب واحد هو فعل عديم المنطق ولا يمكن تفسيره على الإطلاق".

وأكد البيان أن أنقرة سوف تتخذ الخطوات اللازمة رداً على هذا القرار "الذي سيؤثر قطعاً بشكل سلبي على علاقاتنا الثنائية".

كما شددت الخارجية على أن تركيا لن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لضمان أمنها القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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