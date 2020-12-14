أدانت وزارة الخارجية التركية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هيئة الصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل ديمير، على خلفية شراء منظومات "S-400" الروسية.

وقالت الخارجية في بيان لها إن "العقوبات الأمريكية الأحادية عمل يخلو من كل أشكال التعقل".

ودعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر في هذه العقوبات الجائرة، والتراجع عن هذا الخطأ الجسيم".

وأضاف بيان الخارجية: "لجوء الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات من جانب واحد هو فعل عديم المنطق ولا يمكن تفسيره على الإطلاق".

وأكد البيان أن أنقرة سوف تتخذ الخطوات اللازمة رداً على هذا القرار "الذي سيؤثر قطعاً بشكل سلبي على علاقاتنا الثنائية".

كما شددت الخارجية على أن تركيا لن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لضمان أمنها القومي.