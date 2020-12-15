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وزارة الخارجية التركية تُدين العقوبات الأمريكية وتدعو واشنطن للتراجع، وأردوغان يؤكد أن الاقتصاد التركي مستعد لجميع السيناريوهات والاختبارات.

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الخارجية التركية تُدين العقوبات الأمريكية وتدعو واشنطن للتراجع

أدانت وزارة الخارجية التركية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هيئة الصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل ديمير، على خلفية شراء منظومات S-400 الروسية. [TRT عربي]

وقالت الخارجية في بيان لها إن "العقوبات الأمريكية الأحادية عمل يخلو من كل أشكال التعقُّل"، كما دعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر في هذه العقوبات الجائرة، والتراجع عن هذا الخطأ الجسيم". [الأناضول]

وأضاف بيان الخارجية: "لجوء الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات من جانب واحد هو فعل عديم المنطق ولا يمكن تفسيره على الإطلاق"، وأكد البيان أن أنقرة سوف تتخذ الخطوات اللازمة رداً على هذا القرار "الذي سيؤثر قطعاً بشكل سلبي على علاقاتنا الثنائية". [TRT عربي]

أردوغان: الاقتصاد التركي مستعد لجميع السيناريوهات والاختبارات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن بلاده "في مستوى سيُرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجستية". [TRT عربي]

وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، أضاف أردوغان أن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفُّق المَحافظ الاستثمارية. [TRT عربي]

وشدّد على أن تركيا لديها القدرة على تزويد جميع المستثمرين بالدعم اللازم بفضل نظامها المصرفي القوي. [الأناضول]

وقال أردوغان إن الاقتصاد التركي "مستعدّ لجميع أنواع الاختبارات الصارمة والسيناريوهات المختلفة"، وأضاف: "تركيا في مستوى سيُرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجستية، والقوة العاملة الديناميكية والحوافز المقدَّمة". [الأناضول]