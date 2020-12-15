اتسعت رقعة الإدانات المحلية والدولية الرافضة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا على خلفية شرائها منظومة S-400 الدفاعية الروسية.

على صعيد محلي، كان أول من صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن بلاده تتطلع إلى مساندة واشنطن لها في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية بدلاً من فرض عقوبات عليها.

وأضاف الرئيس في كلمة عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة الاثنين: "نتطلع من الولايات المتحدة حليفتنا بالناتو دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا بدلاً من فرض العقوبات علينا".

ولفت إلى أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعده الذي ماطل فيه لسنوات بخصوص العضوية الكاملة وليس فرض عقوبات عليها.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أسفه لتصاعد لغة التهديد بفرض عقوبات على تركيا من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي واتخاذ خطوات بهذا الخصوص في الآونة الأخيرة.

وشدد أردوغان على أن تركيا لا تسعى للتوتر أو الصراع سواء مع جيرانها أو أي دولة أخرى.

وأضاف: "نضالنا من أجل إرساء السلام والازدهار والرخاء في منطقتنا والعالم، لكن هذا لا يعني أننا سنبقى صامتين حيال محاولات انتهاك حقوقنا وسيادتنا".

وأشار إلى أن تركيا تنفذ أعمالاً متعددة الأبعاد في هذا الإطار، في منطقة واسعة من ليبيا إلى شرقي المتوسط ومن سوريا إلى القوقاز.

وأضاف أن تركيا تعمل من أجل إحلال العدل حيثما وُجد ظلم وممارسات غير شرعية. وتابع: "علمنا بات يرمز للنضال من أجل الحرية والعدالة والقانون في مختلف أرجاء العالم من غزة إلى أراكان ومن البلقان إلى قره باغ".

حماية المصالح القومية

من جانبه أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنه لا يمكن لعقوبات أي بلد أن تؤثر على موقف تركيا الشامخ.

وفي تغريدة عبر توتير الاثنين، أعرب أوقطاي عن رفض بلاده فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. وأضاف أن "قرار العقوبات الأمريكي سيزيد من تصميمنا على الخطوات التي نتخذها من أجل حماية مصالحنا القومية وصناعاتنا الدفاعية تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وقال أوقطاي: "إننا إذ ندين العقوبات الأمريكية فإننا ندعوها للرجوع عن هذا الخطأ في أسرع وقت، مؤكدين أنه لا يمكن لعقوبات أي بلد أن تؤثر على موقف تركيا الشامخ".

بدوره ندد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن بالعقوبات الأمريكية على بلاده.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "ستواصل تركيا إجراءاتها الحاسمة لتحقيق أهدافها في الصناعات الدفاعية".

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قال بدوره إن العقوبات لا تتوافق مع روح التحالف ولا مع إرادة استعادة الحليف.

وقال: "لقد عفا الزمان على ذلك المفهوم الذي يظن أن تركيا لا تزال مقيدة في مجال الصناعات الدفاعية".

وأضاف أن تركيا "ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة الضرورية لحماية مصالح صناعاتها الدفاعية".

في ذات السياق أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن بلاده مصممة على الاستقلال بالكامل في مجال الصناعات الدفاعية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة لدمير عبر تويتر تعليقاً على إدراجه وعدد من مسؤولي مؤسسته على قائمة العقوبات الأمريكية على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 واختبارها.

وقال دمير: "مصممون على تحقيق أهدافنا نحو صناعات دفاعية مستقلة بالكامل بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان". وأكد أن أي عقوبات خارجية تستهدف شخصه أو تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية لن تغير من موقفه وموقف أفراد مؤسسته.

وأضاف أن العقوبات لن تعوق مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بأي شكل.

وزارة الخارجية التركية أعربت هي أيضاً عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية الاثنين قالت فيه: "ندين ونرفض قرار العقوبات الأحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم، ضد تركيا بسبب تزوُّدنا بمنظومات S-400 للدفاع الجوي".

وشددت الخارجية على أن العقوبات الأمريكية الأحادية "عمل يخلو من كل أشكال التعقُّل".

وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم".

ولفتت الخارجية إلى أن الجميع يعلم الأسباب التي دفعت تركيا لشراء منظومات S-400، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقر في أكثر من مناسبة بأن تركيا كانت محقة بهذا الموضوع.

كما أضافت: "تركيا لن تمتنع عن اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي".

ولفتت إلى أن الادعاءات الأمريكية بأن صواريخ S-400 ستتسبب في ضعف بمنظومات الناتو تفتقر إلى الأساس الفني.

وأشارت إلى أن تركيا اقترحت مراراً تشكيل مجموعة عمل فنية حول الموضوع بمشاركة الناتو، لتناول الأمر بشكل موضوعي بعيداً عن الأحكام السياسية المسبقة، بينما لم تتجاوب واشنطن مع هذا المقترح الرامي إلى حل هذا الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية بما يليق بدولتين حليفتين.

وشددت على أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية ضد قرار العقوبات الذي لا مفر من تأثيره سلباً على العلاقات بين البلدين، وسترد بالمثل بالطريقة والزمن اللذين تراهما مناسبين.

ودعت الوزارة واشنطن للعدول عن هذا الخطأ الجسيم بأسرع وقت، كما جددت تأكيدها على استعداد تركيا لتناول هذه القضية عبر الحوار والدبلوماسية بما يتماشى مع روح التحالف.

رفض دولي

إلى جانب ردود الفعل المحلية، أثار القرار الأمريكي جدلاً دولياً أيضاً، إذ استنكرت دول عدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات الأمريكية على أنقرة مظهراً آخر من مظاهر "الغطرسة على القانون الدولي".

ووصف لافروف طريقة استعمال الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات بـ"المبتذلة".

وأوضح قائلاً: "عقوبات الولايات المتحدة ضد تركيا هي مظهر آخر من مظاهر الغطرسة على القانون الدولي".

وأضاف: "بالطبع هذا النهج لا يساهم في مصداقية الولايات المتحدة كمشارك مسؤول في الساحة الدولية".

قرار مجحف

من جانبه استنكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا.

ووصف علييف القرار بـ"المجحف وغير المقبول والمنافي للقانون"، حسبما نقل عنه نائبه حكمت حاجييف.

وقال حاجييف في بيان حول الموضوع: "الرئيس علييف يرى أن العقوبات الأحادية المفروضة على تركيا غير مقبولة، وأنه من الإجحاف فرض عقوبات عليها بينما تستخدم بعض دول الناتو منظومات شبيهة للدفاع الجوي".

وأضاف أن علييف يقيّم هذا الوضع على أنه "ازدواجية في المعايير ومخالف للقانون".

وأردف بأن الرئيس علييف واثق بأن العقوبات لن تعوق خطوات تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأشار حاجييف إلى عدم تجاوب واشنطن مع مقترحات تركيا لإنشاء مجموعة عمل فنية لمناقشة هذا الموضوع بشكل موضوعي لتبديد الهواجس الغربية بشأن تزودها بمنظومات S-400.

ونوه حاجييف بأن تركيا وأذربيجان تساندان بعضهما، وتقفان جنباً إلى جنب دائماً.

وأوضح أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استعراض النصر بباكو بمناسبة تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني خير دليل على وحدة الصف بين البلدين.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أدان هو الآخر "بشدة" العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد تركيا، التي فرضتها على خلفية شراء أنقرة منظومة S-400 الدفاعية من روسيا.

وقال ظريف في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، إن الولايات المتحدة عبر العقوبات أحادية الجانب ضد تركيا، أظهرت مرة أخرى انتهاكها للقانون الدولي وإدمانها للعقوبات.

وأضاف: "ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا، ونقف إلى جانب الشعب التركي وحكومته". وختم وزير الخارجية الإيراني تغريده بوسم: "الجيران أولاً".