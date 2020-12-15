سياسة
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رئيس وزراء إيطاليا: المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"
أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن إجراء محاكمة في قضية اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وقتله في مصر سيكشف حقائق "صادمة"، مشيراً إلى أنه ينبغي لمصر أن تفعل المزيد "وهي قادرة على ذلك".
رئيس وزراء إيطاليا: المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"
كونتي: إجراء محاكمة في قضية اختفاء ريجيني ومقتله سيكشف حقائق "صادمة" / AA
15 ديسمبر 2020

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومقتله في مصر عام 2016 سيكشف حقائق "صادمة" على الأرجح.

وكان مُدَّعون إيطاليون قالوا الخميس إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.

واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في الذكرى الخامسة لانتفاضة 25 يناير/كانون الثاني التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.

وعُثر على جثة ريجيني بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرَّض للتعذيب قبل موته.

ولم يصدر رد فعل من القاهرة على مقابلة كونتي حتى الآن. ونفى المسؤولون المصريون مراراً أي ضلوع في مقتل ريجيني.

وجاءت خطوة الادعاء الإيطالي بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إعلان مصر تعليقها مؤقتاً تحقيقها في مقتل ريجيني، قائلة إن لديها تحفُّظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا.

وقال كونتي لصحيفة "لا ستامبا" إن هذه القصة "تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها".

وأضاف: "هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة".

وأضاف: "ينبغي لمصر أن تفعل المزيد وهي قادرة على ذلك".

وكان المحققون الإيطاليون والمصريون يعملون معاً، لكن مصادر قضائية إيطالية قالت لوكالة رويترز العام الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، وقررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور.

ورداً على سؤال هل ستبحث إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مراراً، قال كونتي إن الأولوية الآن هي للمحاكمة لكن حكومته ستدرس هذا الخيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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