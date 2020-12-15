تحظى الصناعات الدفاعية التركية باهتمام دولي واسع، بعد تمكُّن طائرات أنقرة المُسيَّرة من تدمير ثماني منظومات دفاع صاروخية روسية في إدلب السورية، ومساهمتها في السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية في ليبيا، وليس أخيراً قلبها موازين المعركة في إقليم قره باغ.

هذه التطورات وغيرها دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التركيز في عقوباتها الجديدة ضد تركيا على الصناعات الدفاعية التي فرضت نفسها مؤخراً على الساحة الإقليمية، في خطوة لعرقلة إنجازاتها العسكرية المتعاظمة.

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على تركيا بحجة شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، واستهدفت أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

العقوبات التي ركزت على قطاع الدفاع بما في ذلك إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وشملت حظراً على جميع تراخيص التصدير الأمريكية، أثارت تنديداً من أنقرة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحصلت أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي أرض جو S-400 في منتصف عام 2019، وتقول إنها لا تشكل أي تهديد للحلفاء في حلف شمال الأطلسي. وتعارض واشنطن الأمر منذ فترة طويلة وتهدد بفرض عقوبات، واستبعدت تركيا العام الماضي من برنامج طائرات F-35.

إنجازات وإشادات

من تصنيع أول محرك مروحية محلي الصنع إلى تدشين الطائرات المسيرة وليس انتهاءً بإطلاق طائرات استطلاع بحرية، دخلت تركيا خلال السنوات الماضية مراحل متقدمة من الصناعات الدفاعية.

يتمثل الفارق في تلك الصناعات في الطائرة التركية المسيرة (بيرقدار تي بي 2) التي حققت ثناء كبيراً محلياً ودولياً ودفعت المملكة المتحدة للإشادة بها.

وأشاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالطائرات التركية المسيرة ومدى فاعليتها في سوريا وليبيا على سبيل المثال. وقال إن "العديد من الدول الغربية لم تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع، في حين أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك”.

وبدوره أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، في يونيو/حزيران الماضي أن بلاده تعتزم شراء مُسيَّرات مسلحة تركية الصنع، مبيناً أنها أظهرت نجاحاً في سوريا وليبيا.

وقال موقع معهد "RUSI" البريطاني إن "انتصار أذربيجان في ساحة المعركة ضد أرمينيا واستعادة المناطق المحتلة في إقليم قره باغ لم يكن ممكناً لولا المساعدة الدبلوماسية والعسكرية التركية".

وأضاف الموقع المتخصص في مجال الأمن والدفاع في تقريرله: "استثمرت تركيا في تدريب القوات المسلحة الأذربيجانية وفقاً لمعايير الناتو وقدمت طائرات من دون طيار وأشكالاً أخرى من التكنولوجيا العسكرية".

أوكرانيا من جانبها أعلنت في 2019 عن توقيع صفقة لاستيراد طائرات مسيرة من تركيا من طراز بيراقدار تي بي 2 (Bayraktar TB2)، وأعربت هذا العام أيضاً عن رغبتها في الحصول على المزيد من الطائرات التركية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أشادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية بالطائرات المسيرة التركية، مشيرة إلى أنها باتت تنافس وبقوة الطائرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية. وبينت الصحيفة في تقرير لها أن القوة العسكرية أصبحت عنصراً أساسياً في السياسة الخارجية التركية.

كما أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجودة الطائرات المسيرة التركية، واصفاً إياها بأنها “مثيرة للاهتمام” ومبدياً في الوقت ذاته رغبته بشرائها مستقبلاً.

أما صحيفة "ذا ناشونال هيرالد" اليونانية، فقد أكدت أن تركيا أصبحت إلى جانب الصين من الدول الرائدة في العالم في تصنيع الطائرات المسلحة من دون طيار، وأن على الاستراتيجيين العسكريين اليونانيين "الانتباه جيداً إلى التهديد الذي يمثله هذا النوع من الطائرات".

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين العسكريين وصفه الطائرات التركية من دون طيار بأنها كانت "عامل تغيير قواعد اللعبة" في إدلب، مشيرة إلى نجاحها في شمال العراق وليبيا وسوريا وأذربيجان.

ولعبت المسيرات التركية دوراً بارزاً في تعزيز مكانة تركيا العسكرية، بعد أن حققت نجاحاً وسمعة كبيرة في العمليات التي جرى استخدامها فيها، وذلك في إطار النقلة التكنولوجية المتقدمة التي حققتها تركيا بالانتقال من بلد مستورِد للاحتياجات العسكرية إلى بلد مُصدِّر لها.

طموحات وتحديات

أكدت تركيا مراراً أنها لا تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل أيضاً أن تكون من الدول المتقدمة في تصنيع الأسلحة وتصديرها.

ولذلك واصلت أنقرة وفي ظل تفشي فيروس كورونا صناعاتها الدفاعية، فأكدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية عزمها مواصلة سياستها القائمة على البحث والتطوير التكنولوجي بشكل أقوى، بعد تحقيق نجاحات متواصلة من دون انقطاع خلال فترة انتشار الوباء.

وقالت اللجنة في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري إنها ناقشت التطورات في الصناعات الدفاعية، كما أقرّت مشاريع متعلقة بالحرب الإلكترونية والبرمجيات والاتصالات والأسلحة والذخيرة ومنصات أخرى مختلفة ستضاف إلى الأنظمة المحلية والوطنية التي تستخدمها القوات المسلحة والوحدات الأمنية التركية.

كما أكد رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير الاثنين أن بلاده مصممة على الاستقلال بالكامل في مجال الصناعات الدفاعية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال دمير تعليقاً على العقوبات الأمريكية الأخيرة إنها "لن تعوق مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بأي شكل".

ويرى موقع المونيتور الأمريكي أن الترويج لإنتاج الأسلحة المحلية أصبح سمة مميزة للحكومة التركية، بناءً على فكرة أن أنقرة بحاجة إلى قوة ردع عسكري أقوى لتكون قوة إقليمية رئيسية، وسط عدم ثقتها بالحلفاء الغربيين التقليديين فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة التقليدية".

وحرصاً على تقوية سياستها الخارجية سعت الحكومة التركية لتعزيز قدرات البلاد في تطوير الأسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوى من فرص التصدير لضمان الاستدامة، وفق ما نشر الموقع في مايو/أيار 2020.

وحسب الموقع يُنظر إلى الجهود المبذولة لتطوير القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية في تركيا على أنها جزء لا يتجزأ من المرونة الدبلوماسية والمكانة الدولية التي اكتسبتها أنقرة في العمليات عبر الحدود في سوريا والعراق منذ 2016.

أما صحيفة "DAILY SABAH" التركية فتقول إن تركيا التي تواصل الاستثمار في قطاعها العسكري المتنامي وضعت نصب عينيها طموحات أكبر، إذ يجادل البعض بأنها تنافس الآن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصفتها المستخدم الأكثر إنتاجاً في العالم للطائرات المقاتلة من دون طيار.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته في سبتمبر/أيلول الماضي أن "تركيا تعلم أن اعتمادها فقط على الأسلحة التي يوفرها حلفاؤها في الناتو وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا لا يمكن أن يجعلها قوة إقليمية ولا يمكِّنها من الاستقلال بصناعاتها الدفاعية".

وعلى مدى العقد الماضي أنفقت تركيا مليارات الدولارات على تطوير صناعاتها الدفاعية لتنمية اكتفائها الذاتي في المسائل العسكرية في مواجهة السياسات غير الودية لحلفائها في تزويد الأسلحة، وفق التقرير.

واختار حلفاء تركيا في الناتو تقليدياً وضعها في زاوية ضيقة، مهددين إياها بفرض عقوبات فضلاً عن حظر مبيعات الأسلحة. ومع ذلك فإن ما لا يقتلك يجعلك أقوى.

فقد استوفت صناعة الدفاع التركية المحلية بالفعل 70% من المتطلبات العسكرية للبلاد، ارتفاعاً من 20% قبل 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك لا تتخذ تركيا خطوات لإنتاج احتياجاتها العسكرية فحسب، بل تعمل أيضاً على زيادة المبيعات إلى البلدان الأخرى، وفق الصحيفة.