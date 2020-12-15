قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن أرمينيا وأذربيجان شرعتا في تبادل مجموعات من أسرى الحرب، في إطار مبادلة لجميع الأسرى توسطت فيها روسيا بعد إعلان وقف إطلاق النار بإقليم قره باغ.

وتوقَّف الشهر الماضي قتال استمر ستة أسابيع بين أذربيجان وقوات أرمينية على المنطقة ومحيطها، وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وانتهى القتال بمكاسب على الأرض لأذربيجان وأثار غضباً في يريفان، الأمر الذي فجَّر احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وانتشرت قوات حفظ سلام في المنطقة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران أفينيان أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين عودة مجموعة تضم 44 من أسرى الحرب إلى أرمينيا بعد وساطة روسيا.

وقال رستم مرادوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، في فيديو وزعته وزارة الدفاع، إن طائرة عسكرية روسية أقلَّت أيضاً مجموعة تضم 12 أسيراً من أذربيجان إلى باكو بموجب اتفاق المبادلة.

وأُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر النصر الذي حققته أذربيجان في عمليتها التي انطلقت لتحرير قره باغ في 27 سبتمبر/أيلول.