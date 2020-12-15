سياسة
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الصفقة الأولى لـ"عنقاء".. تركيا تصدِّر طائرات من دون طيار إلى تونس
أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاق لشراء ثلاث طائرات مسيرة تركية من دون طيار مع ثلاثة أنظمة تحكُّم، وتدريب 52 من القوات الجوية التونسية وتأهليهم لاستخدام هذه الطائرات.
الصفقة الأولى لـ"عنقاء".. تركيا تصدِّر طائرات من دون طيار إلى تونس
الطائرات التركية المسيرة حققت قفزة نوعية في الميدان ووضعت تركيا في مقدمة الدول المصنِّعة لها / AA
15 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التونسية مؤخراً أنها وقَّعت عقداً مع TUSAŞ التركية لشراء طائرات ANKA-S من دون طيار. وذلك بعد الإنجازات المتميزة التي حققتها المُسيَّرات التركية خلال الفترة الماضية من ليبيا إلى سوريا وأخيراً في أذربيجان.

وتشمل الاتفاقية تسليم 3 طائرات من دون طيار ANKA-S و3 محطات تحكُّم أرضية، بالإضافة إلى تدريب 52 من أفراد القوات الجوية التونسية. فيما بلغت قيمة الصفقة 80 مليون دولار أمريكي.

وقال الباحث في الصناعات الدفاعية أنيل شاهين إن هذا الصفقة هي الأولى من نوعها للصناعات العسكرية التركية، ويمكن أن تكون معلماً مهماً للغاية للفترات المستقبلية.

ويضيف شاهين: "بما أن ANKA-S يجري التحكم فيها من قمر صناعي، فقد صُدِّرت مجموعة متنوعة من أنظمة الاتصالات إلى تونس بالإضافة إلى هذا النظام"، مشدداً على أن القوات الجوية التونسية التي لم تستخدم هذا النوع من المُسيَّرات من قبل ستتمتع أيضاً ببنية تحتية مهمة مع ANKA-S.

وحول تكلفة هذه الصفقة يقول الخبير شاهين لـTRT إن 80 مليون دولار ليس بالرقم الكبير. "أنت تبيع نظاماً استراتيجياً من شأنه أن يخلق تأثيراً مضاعفاً للقوة. بالإضافة إلى ذلك أثبت هذا النظام وجوده في أقسى الظروف في ساحة المعركة. فلو باعت الولايات المتحدة مثل هذه التقنية فمن المحتمل أن يكون ثمنها من 200 إلى 250 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي
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