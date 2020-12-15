سياسة
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الرئيس الجزائري: انتخاب بايدن يمنح العالم أملاً كبيراً
هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلانه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر فوزه "أملاً كبيراً" للعالم.
الرئيس الجزائري: انتخاب بايدن يمنح العالم أملاً كبيراً
الرئيس الجزائري: انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة يمنح العالم أملاً كبيراً  
15 ديسمبر 2020

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، إن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بادين، رئيساً جديداً للولايات المتحدة، يمثل "أملاً كبيراً للعالم".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بالتزامن مع تأكيد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز بايدن رسمياً برئاسة الولايات المتحدة.

وقال تبون: "السيد جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحرّ عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبياً وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف: "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملاً كبيراً للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية. حظ موفق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صدّق المجمع الانتخابي الأمريكي رسمياً على أن يكون المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وينصّ الدستور الأمريكي على أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي، البالغ عددهم 538 في ولاياتهم، للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات المصدَّق عليها مؤخراً.

ويحتاج مرشحو الرئاسة إلى الفوز بغالبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، على الأقل 270 صوتاً، لضمان الوصول إلى البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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