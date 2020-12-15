أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، عن استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما الثلاثاء، وفق مصدر دبلوماسي تركي.

وأوضحت المصادر أن جاوش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي استياء أنقرة من قرار العقوبات الأمريكية بحق مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

والاثنين أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلاً من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها وإدانتها قرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزوُّدها بمنظومات "S-400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيماً".