سياسة
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تركيا وأذربيجان توقّعان اتفاقية لمدّ خط الغاز من إغدير إلى نخجوان
وقّعت أنقرة وباكو اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي من ولاية إغدير التركية إلى إقليم نخجوان التابع لأذربيجان، وسيكون امتداداً لخطّ النقل الرئيسي للغاز الطبيعي في شرق الأناضول.
تركيا وأذربيجان توقّعان اتفاقية لمدّ خط الغاز من إغدير إلى نخجوان
وزير الطاقة والموارد التركي يشرح لنظيره الأذربيجاني مجسَّماً لتوضيح مسار نقل الغاز بين البلدين / AA
15 ديسمبر 2020

وقّعَت تركيا وأذربيجان، الثلاثاء، اتفاقاً لتمديد خط نقل الغاز الطبيعي من ولاية إغدير شرقي البلاد، إلى إقليم نخجوان ذاتي الحكم التابع لأذربيجان.

ووقّع على الاتفاق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف.

وقال دونماز في كلمة خلال مراسم التوقيع بأنقرة، إن بلاده أكملت مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب"، الذي يعدّ أطول أقسام ممر الغاز الجنوبي، لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا.

ولفت إلى إنجاز المشروع خلال زمن قياسي، إذ نُقلَت 8.1 مليار متر مكعب من الغاز عبر أنابيب "تاناب"، منذ 30 يونيو/حزيران 2018 حتى اليوم.

كما أشار إلى تدشين مشروع خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي "تاب" في نوفمبر/تشرين الثاني، وبلغت كمية الغاز المتدفق عبره 70 مليون متر مكعب.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعد خلال زيارته أذربيجان في فبراير/شباط الماضي، بإنشاء خطّ أنابيب لنقل الغاز من ولاية إغدير إلى أقليم نخجوان الأذربيجاني ذاتي الحكم في أسرع وقت.

وأردف بأن المشروع سيتم بالتعاون بين شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار".

وأوضح أن خط (تركيا-نخجوان) سيُنشأ كامتداد لخط النقل الرئيسي للغاز الطبيعي في شرق الأناضول عند ولاية إغدير.

وأشار إلى أن طول القسم الواقع داخل تركيا يبلغ 85 كلم، وسعة الخط تبلغ 500 مليون متر مكعب سنوياً، بمعدل 1.5 مليون متر مكعب يومياً، لافتاً إلى أنه سيساهم في تلبية جميع احتياجات سكان نخجوان من الغاز الطبيعي.

وناختشيفان أو (نَخجَوان) إقليم يتبع أذربيجان تبلغ مساحته نحو 5363 كيلومتراً مربعاً، وهو منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان، كما يتطلب الوصول إليه المرور، إما عبر إيران وإما عبر أرمينيا، ويمتلك الإقليم حدوداً قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كلم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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