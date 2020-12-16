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جاوش أوغلو لبومبيو: تركيا مستاءة من العقوبات الأمريكية، وإعلام عبري: وفد إسرائيلي-أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل.

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جاوش أوغلو لبومبيو: تركيا مستاءة من العقوبات الأمريكية

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي استياء أنقرة من قرار العقوبات الأمريكية بحقّ مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. [TRT عربي]

إعلام عبري: وفد إسرائيلي-أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة البثّ الرسمية العبرية انطلاق وفد إسرائيلي-أمريكي لزيارة المغرب الأسبوع المقبل، في إطار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. [TRT عربي]

يترأس الوفد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، حسب المصدر ذاته، ومن المقرر أن يصل كوشنر إلى إسرائيل وينطلق من هناك برفقة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب. [TRT عربي]