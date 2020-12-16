سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 16 ديسمبر/كانون الأول 2020
وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو يبلغ نظيره الأمريكي باستياء تركيا من العقوبات الأمريكية  / AA
16 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو لبومبيو: تركيا مستاءة من العقوبات الأمريكية، وإعلام عبري: وفد إسرائيلي-أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل.

الجديد على TRT عربي:

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جاوش أوغلو لبومبيو: تركيا مستاءة من العقوبات الأمريكية

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي استياء أنقرة من قرار العقوبات الأمريكية بحقّ مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. [TRT عربي]

إعلام عبري: وفد إسرائيلي-أمريكي يزور المغرب الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة البثّ الرسمية العبرية انطلاق وفد إسرائيلي-أمريكي لزيارة المغرب الأسبوع المقبل، في إطار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. [TRT عربي]

يترأس الوفد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، حسب المصدر ذاته، ومن المقرر أن يصل كوشنر إلى إسرائيل وينطلق من هناك برفقة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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