فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على جماعة بحرينية يُزعم أن إيران تدعمها وتتهمها واشنطن بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية والتخطيط لشن هجمات ضد الأمريكيين المقيمين في البحرين، التي تستضيف أسطول البحرية الأمريكية الخامس.

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن العقوبات في إطار مساعٍ على مستوى الإدارة لتكثيف الضغط على إيران قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب منصبه الشهر المقبل.

تقضي العقوبات بتجميد أي أصول يمتلكها تنظيم "سرايا المختار" داخل أي أراضٍ تحظى الولايات المتحدة بولاية قضائية عليها، كما تمنع الأمريكيين التعامل معها أو مع أعضائها بأي شكل.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: "هدف سرايا المختار الذي أعلنته بنفسها هو عزل الحكومة البحرينية، بهدف تمهيد الطريق أمام إيران لممارسة نفوذ أكبر في البحرين".

وتابع بأن "هذا الإجراء ينذر الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي بأن سرايا المختار تمثل خطراً كبيراً باحتمال ارتكابها أعمالاً إرهابية".

ولطالما اتهمت الحكومة في البحرين إيران بإثارة قلاقل على أراضيها.