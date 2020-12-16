اعتقلت الشرطة التركية 18مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم فجر الأربعاء، بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور، حسب وكالة الأناضول.

وشنت الفرق حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عدة مناطق بعموم مدينة إسطنبول.

وجرت العملية بإسناد من القوات الخاصة، وأسفرت عن توقيف 18 شخصاً من المشتبه بهم، فضلاً عن وثائق تنظيمية ومواد رقمية.

وعقب ذلك جرى اقتياد الموقوفين إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.