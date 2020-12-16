سياسة
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اعتقال 18 مشتبهاً بانتمائهم إلى "داعش" الإرهابي في إسطنبول
استهدفت عملية أمنية نفذتها الشرطة التركية 18مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، فجر الأربعاء، بمدينة إسطنبول التركية.
اعتقال 18 مشتبهاً بانتمائهم إلى "داعش" الإرهابي في إسطنبول
الشرطة التركية تعتقل 18مشتبها بانتمائهم إلى “داعش” الإرهابي بإسطنبول / AA
16 ديسمبر 2020

اعتقلت الشرطة التركية 18مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم فجر الأربعاء، بمدينة إسطنبول.

ونفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور، حسب وكالة الأناضول.

وشنت الفرق حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عدة مناطق بعموم مدينة إسطنبول.

وجرت العملية بإسناد من القوات الخاصة، وأسفرت عن توقيف 18 شخصاً من المشتبه بهم، فضلاً عن وثائق تنظيمية ومواد رقمية.

وعقب ذلك جرى اقتياد الموقوفين إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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