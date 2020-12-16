سياسة
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بدء ضخ الغاز في الجزء الصربي من "السيل التركي" أواخر الشهر
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن ضخ الغاز الروسي في الجزء الصربي من خط أنابيب "السيل التركي" سيبدأ أواخر الشهر الجاري.
بدء ضخ الغاز في الجزء الصربي من "السيل التركي" أواخر الشهر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش / AA
16 ديسمبر 2020

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن ضخ الغاز الروسي في الجزء الصربي من خط أنابيب "السيل التركي" سيبدأ أواخر الشهر الجاري.

وقال فوتشيتش خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، إن "الأمور تسير بشكل طبيعي، وسنضخ الغاز يوم 29 أو 30 ديسمبر/كانون الأول".

ورداً على سؤال حول احتمال فرض عقوبات أمريكية على صربيا بسبب شرائها الغاز الروسي، أكد الرئيس الصربي رفضه "الابتزاز السياسي"، مشدداً على أن مشتريات الغاز من موسكو هي الأكثر منفعة لصربيا.

وأكد أنه لا يعتزم شراء الغاز بأسعار أعلى من أجل تلبية مصالح سياسية لجهات أخرى.

يُذكر أن توريدات الغاز الروسي إلى تركيا عبر "السيل التركي" بدأت في يناير/كانون الثاني 2020. وتجري الأعمال الآن على إتمام مشروع "سيل البلقان" الذي يعتبر امتداداً للسيل التركي لتوريد الغاز إلى بلغاريا وصربيا وهنغاريا.

وأُنجز مد أنابيب الجزء الصربي من المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2019، وجرى توصيله بالجزء البلغاري من الأنابيب. ومن المقرر بناء محطة ضخ لتوريد الغاز إلى هنغاريا أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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