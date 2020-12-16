قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، إن تركيا تدافع دوماً عن وحدة الأراضي العراقية، كما تنتظر أنقرة تطهير جميع الأراضي العراقية من المجموعات الإرهابية.

جاءت تصريحات جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأضاف جاوش أوغلو أن "تنظيم PKK الإرهابي لا يمثّل الأكراد، وهو عدو لهم، ويهاجم الأكراد الذين لا يريدونه".

وأكد جاوش أوغلو استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لتطهير العراق من الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

كما أعلن جاوش أوغلو عزمه زيارة العراق لتعميق روابط التعاون بين البلدين.

بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور تركيا غداً الخميس و"نأمل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون".

وقال خلال المؤتمر إن التبادل التجاري بين العراق وتركيا في ارتفاع رغم تفشي فيروس كورونا.

ومن المخطط أن يلتقي مصطفى الكاظمي الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية.

ويبحث الكاظمي خلال زيارته ملفات عديدة، تشمل العلاقات الثنائية السياسية والأمنية والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بتنظيم PKK الإرهابي ووجوده في العراق.

كما ستُستعرَض الخطوات التي نُفّذت في ما يتعلق باتفاقية سنجار التي تنصّ على إنهاء الهيكلة غير الشرعية لتنظيم PKK الإرهابي في العراق.

وسيُتطرَّق خلال الزيارة أيضاً إلى سبل تعزيز وزيارة حجم التعاون التجاري بين البلدين، ومناقشة مشاريع الشركات التركية بعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال تنظيم داعش الإرهابي.

وفي تصريح صحفي لسفير جمهورية العراق لدى أنقرة حسن القنابي، أكد أن الكاظمي سيناقش سبل التعاون المشترك لمنع الإرهابيين من عبور الحدود، وزيادة حجم التجارة بين البلدين، الذي يبلغ حالياً 15 مليار دولار.

وأضاف أن الطرفين سيقيّمان قضايا المياه وأمن الحدود وصادرات النفط، كما أوضح أيضاً أنه سيُتناوَل ملفّ مجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى بين تركيا والعراق.