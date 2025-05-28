تركيا
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أردوغان: استقلال قره باغ يجعل طريق أذربيجان أكثر إشراقاً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "شعلة الاستقلال التي أُوقدت يوم الانتصار في معركة قره باغ، تُضيء طريق أذربيجان حالياً بشكل أكثر إشراقاً"، وتجعلها أكثر قوة وازدهاراً.
أردوغان: استقلال قره باغ يجعل طريق أذربيجان أكثر إشراقاً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في فعالية بأذربيجان بمناسبة يوم الاستقلال / AA
28 مايو 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية في إطار زيارته أذربيجان بمناسبة يوم الاستقلال الذي يوافق 28 مايو/أيار من كل عام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة في الإقليم.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد الثقافة المشتركة وأواصر الأخوّة بين تركيا وأذربيجان.

وتابع: "بصفتي أحد أبناء أمةٍ تعرف جيداً كيف تحقق الاستقلال ومدى قيمة هذا الاستقلال، أهنئكم من أعماق قلبي بيوم استقلالكم، وأترحم على أرواح أبطالنا الذين تُوجت نضالاتهم المجيدة في سبيل الحرية والمستقبل بالشهادة، وأسأل الله أن يتغمّد شهداءنا برحمته وأن يجعل مثواهم الجنة".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماع في العاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو/أيار 1918.

وأردف: "سنواصل تقوية روابط المحبة التي تجمعنا بأذربيجان، هذه الأرض تعد بيتنا وموطننا ونور أعيننا. وكما كنا دائماً إلى جانب الشعب الأذربيجاني في السرّاء، سنكون بإذن الله إلى جانبه في الضراء أيضاً".

وأشار أردوغان إلى العلاقات الوثيقة بين بلاده وأذربيجان في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والتجارة والزراعة والتعليم.

وأضاف: "بعد 30 عاماً من الأسر حان الوقت الآن لكتابة قصة نجاح وسلام وتنمية من أجل قره باغ المحرَّر".

مصدر:TRT ARABI
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