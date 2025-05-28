جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية في إطار زيارته أذربيجان بمناسبة يوم الاستقلال الذي يوافق 28 مايو/أيار من كل عام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة في الإقليم.

وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد الثقافة المشتركة وأواصر الأخوّة بين تركيا وأذربيجان.

وتابع: "بصفتي أحد أبناء أمةٍ تعرف جيداً كيف تحقق الاستقلال ومدى قيمة هذا الاستقلال، أهنئكم من أعماق قلبي بيوم استقلالكم، وأترحم على أرواح أبطالنا الذين تُوجت نضالاتهم المجيدة في سبيل الحرية والمستقبل بالشهادة، وأسأل الله أن يتغمّد شهداءنا برحمته وأن يجعل مثواهم الجنة".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماع في العاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو/أيار 1918.

وأردف: "سنواصل تقوية روابط المحبة التي تجمعنا بأذربيجان، هذه الأرض تعد بيتنا وموطننا ونور أعيننا. وكما كنا دائماً إلى جانب الشعب الأذربيجاني في السرّاء، سنكون بإذن الله إلى جانبه في الضراء أيضاً".

وأشار أردوغان إلى العلاقات الوثيقة بين بلاده وأذربيجان في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والتجارة والزراعة والتعليم.

وأضاف: "بعد 30 عاماً من الأسر حان الوقت الآن لكتابة قصة نجاح وسلام وتنمية من أجل قره باغ المحرَّر".