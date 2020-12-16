سياسة
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رئيس مؤسسة TRT إبراهيم إرن يُنتخب رئيساً لأكبر اتحاد لهيئات البث في العالم
انتُخِب إبراهيم إرن رئيس مجلس إدارة مؤسسة TRT ومديرها العام رئيساً لاتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادي (ABU) الذي يعد أكبر اتحاد إذاعي في العالم، يضم في عضويته 271 هيئة بثٍ من 72 دولة حول العالم، ليصبح أول تركي يتولى المنصب.
رئيس مؤسسة TRT إبراهيم إرن يُنتخب رئيساً لأكبر اتحاد لهيئات البث في العالم
رئيس مؤسسة TRT إبراهيم إرن هو أول تركي يتولى رئاسة اتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادي / TRT World
16 ديسمبر 2020

أصبح إبراهيم إرن رئيس مجلس إدارة مؤسسة TRT ومديرها العام، أول شخص يحمل الجنسية التركية يتولى رئاسة اتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادي (ABU) الذي يعد أكبر اتحاد لهيئات البث في العالم، إذ يضم في عضويته 271 هيئة بثٍ من 72 دولة حول العالم.

وانتُخِب إرن مؤخراً، من قبل الجمعية العامة لـABU خلال اجتماع عقدته عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وتستمر فترة ولاية الرئيس المنتخب بالإجماع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وخلال تلك الفترة، سيكون هناك ثلاثة نواب للرئيس يساعدون إرن، هم ساتورو ماساجاكي نائب رئيس تلفزيون NHK الياباني الحكومي، ويانغ سونغ دونغ الرئيس التنفيذي ورئيس شركة KBS من كوريا الجنوبية، وشاهشي شيخار فيمباتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البث الهندية الرسمية براسار بهاراتي.

ورُشِّح إبراهيم إرن من قبل قناة NHK اليابانية الحكومية وهي واحدة من أكثر المؤسسات نشاطاً داخل الاتحاد، وبعدها دُعِم ترشيح إرن بقوة من قبل نظام البث الكوري (KBS) ومؤسسات أخرى.

وجاء انتخاب إرِن رئيساً لـABU بسبب نجاحه خلال فترة عمله مديراً عاماً لمؤسسة TRT التي تبث بلغات عدة حول العالم.

وقال إرن في بيان، بعد اختياره رئيساً لـABU، إنه "لمن دواعي الفخر أن اختير رئيساً لأكبر اتحاد لمؤسسات البث في العالم. ويأتي هذا النجاح من قوة بلدنا وتأثير TRT في الساحة الدولية، وأود أن أعرب عن شكري لجميع زملائي الأعضاء في ABU وأتمنى أن يكون عملنا موفقاً".

وكان إرن قد انتُخِب بالإجماع نائباً لرئيس ABU في اجتماع جمعية الاتحاد العامة المنعقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018، واستمر في شغل المنصب حتى انتخابه رئيساً للاتحاد. كما تولى إرن في 25 يناير/كانون الأول 2020، منصب القائم بأعمال رئيس ABU بعد ترك المنصب من قِبل رويتشي إيدا رئيس هيئة البث اليابانية الرسمية NHK.

مصدر:TRT عربي
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