سياسة
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محلي الصنع.. الجيش التركي يستعد لاستلام نظام HİSAR-A الصاروخي الجديد
يستعد الجيش التركي لاستلام نظام HİSAR-A الصاروخي الجديد، بعد استكمال اختبار القبول النهائي على النظام الصاروخي الذي أنتجته شركتا "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتان للصناعات الدفاعية.
محلي الصنع.. الجيش التركي يستعد لاستلام نظام HİSAR-A الصاروخي الجديد
طُوّر HİSAR-A بالتعاون بين شركتي "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتين للصناعات الدفاعية / AA
16 ديسمبر 2020

استكملت مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية اختبار القبول النهائي، للنظام الصاروخي المحلي للدفاع الجوي HİSAR-A قبل دخوله للمخزون الدفاعي للجيش التركي.

وانتهى اختبار النظام الصاروخي HİSAR-A بنجاح، باستخدام رأس حربي من إنتاج معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابعة لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وطُوّر HİSAR-A بالتعاون بين شركتي "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتين للصناعات الدفاعية بتنسيق مع مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، وأصبح بعد اكتمال اختباراته بنجاح، جاهزاً للدخول إلى المخزون الدفاعي للبلاد.

ويتمتع نظام الدفاع الجوي الصاروخي الجديد بالقدرة على تصويب 6 أهداف في وقت واحد، وبفاعلية تبلغ 360 درجة.

ويمكن لنظام HİSAR-A توفير دفاع فعال ضد الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز"، وصواريخ جو-أرض ، فضلاً عن حماية الوحدات الثابتة والوحدات المدرعة المتحركة، كما يمتلك النظام أيضاً قدرة على تغيير الموقع ورد فعل في وقت قصير.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدماً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية، والتي لا تهدف فقط للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يخص تسليح جيشها، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة في تصنيع الأسلحة وتصديرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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