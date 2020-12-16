أعربت باكستان عن قلقها "العميق"، إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا إثر تزودها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400".

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، الأربعاء، بأن باكستان تعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات قسرية وأحادية ضد أي دولة.

وأكدت أن باكستان تقدر دور تركيا في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، معبرة عن "قلقها العميق" لفرض واشنطن عقوبات على تركيا.

وجدد البيان دعم الحكومة الباكستانية "القوي" لنظيرتها التركية في سعيها لتحقيق الأمن القومي والسلام والازدهار.

وأشار إلى أن حكومة إسلام آباد ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التركي وحكومته لتحقيق الأهداف المشتركة.

والاثنين، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل ديمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، في قائمة العقوبات.

وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروف بـ"كاتسا" (CAATSA) والذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.