سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 ديسمبر/كانون الأول 2020
باكستان تعرب عن قلقها "العميق" إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا / AA
17 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

باكستان تعرب عن رفضها العقوبات الأمريكية على تركيا، ووسائل إعلام أمريكية تكشف عن بدء السعودية حملات ضغط ودعاية جديدة تزامناً مع تولِّي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

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مؤكدة دعمها "القوي" لأنقرة.. باكستان ترفض العقوبات الأمريكية ضد تركيا

أعربت باكستان عن قلقها "العميق" إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا إثر تزوُّدها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. [الأناضول]

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الأربعاء، بأن باكستان تعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات قسرية وأحادية ضد أي دولة. [TRT عربي]

وأكدت أن باكستان تقدر دور تركيا في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، معبرة عن "قلقها العميق" لفرض واشنطن عقوبات على تركيا. وجدد البيان دعم الحكومة الباكستانية "القوي" لنظيرتها التركية في سعيها لتحقيق الأمن القومي والسلام والازدهار. [TRT عربي]

شبكة CNBC الأمريكية: السعودية بدأت حملات ضغط لمواجهة سياسات بايدن

كشفت شبكة إعلامية أمريكية عن بدء السعودية حملات ضغط ودعاية جديدة تزامناً مع تولِّي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، بعد إشارته في تصريحات سابقة إلى نيته اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة. [الأناضول]

ونشرت شبكة CNBC الأمريكية الأربعاء، أنه مع وجود احتمال لعلاقة أكثر اضطراباً مع الولايات المتحدة "تبدأ السعودية حملة ضغط جديدة باستخدام علاقتها مع زعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس". [الأناضول]

وقالت إنه من المنتظر أن تحقق جماعات الضغط تلك، نجاحاً أكبر في التعامل مع المشرِّعين الجمهوريين في الكونغرس الجديد، بدلاً من الديمقراطيين أو إدارة بايدن. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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