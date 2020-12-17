سياسة
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تويتر تبدأ محاربة المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا
جرى الإعلان عن هذه السياسة في الأسبوع نفسه الذي تلقَّت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.
تويتر تبدأ محاربة المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا
الشركة قد تطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة بشأن اللقاحات / AFP
17 ديسمبر 2020

قالت شركة تويتر إنه سيكون مطلوباً من المستخدمين حذف التغريدات الجديدة التي تقدم مزاعم كاذبة أو مضللة‭‭ ‬‬عن لقاحات كوفيد-19، وذلك في توسيع لقواعدها بشأن المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي في منشور لها الأربعاء، أنها قد تطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمداً بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".

وجرى الإعلان عن هذه السياسة في الأسبوع نفسه الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.

وستطبق القواعد الجديدة على المزاعم الكاذبة التي تقول إن الجائحة ليست حقيقية أو خطيرة وإن التطعيمات غير ضرورية. وستطبق أيضاً على المزاعم الكاذبة التي جرى تفنيدها على نطاق واسع بشأن الآثار السلبية لتلقِّي هذه اللقاحات.

وانتشرت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة حول فيروس كورونا واللقاحات المحتملة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الجائحة.

وقال موقع تويتر إنه قد يتجه أيضاً اعتباراً من بداية العام المقبل إلى وضع علامة تحذير على التغريدات التي تقدم "شائعات لا أساس لها، وكذلك المعلومات المنقوصة أو التي ترد خارج سياقها" بشأن اللقاحات.

وأوضحت متحدثة باسم تويتر أن الشركة ستحدد مع شركاء الصحة العامة المعلومات الخاطئة عن اللقاح التي يتعين حذفها لما تنطوي عليه من أضرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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