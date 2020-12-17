سياسة
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أمريكا تؤكد هجوماً إلكترونياً "كبيراً" على شبكات حكومية
أكدت الحكومة الأمريكية أن حملة تسلُّل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها "كبيرة ومستمرة".
أمريكا تؤكد هجوماً إلكترونياً "كبيراً" على شبكات حكومية
الولايات المتحدة تؤكد أن هجوماً إلكترونياً "كبيراً" أصاب شبكات حكومية / Reuters
17 ديسمبر 2020

أكدت الحكومة الأمريكية الأربعاء أن حملة تسلُّل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها "كبيرة ومستمرة".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز هذا الأسبوع إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتَي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإنه توجد مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتُشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية: "هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثَّر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان: "على مدى الأيام القليلة الماضية أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة".

وقال أيضاً: "يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات من أجل التحديد والملاحقة والتعطيل للجهات المسؤولة عن التهديد".

كان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين قطع زيارة أوروبية الثلاثاء، وعاد إلى واشنطن للتعامل مع الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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