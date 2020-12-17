قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية.

جاء ذلك خلال حوار مع وكالة الأناضول الخميس. وأوضح دمير أن قرار العقوبات الأمريكي خطوة خاطئة قانونياً وسياسياً، وأنها تعد اعتداءً على حقوق تركيا السيادية.

وأضاف قائلاً: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أياً منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقَّعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أثبت بصموده أن تركيا ليست دولة تخضع للإملاءات، وأن منظومة S-400 الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الاثنين بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.

وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا" (CAATSA) الذي وقَّعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.