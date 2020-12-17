وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس إلى أنقرة في إطار زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في بيان مقتضب، إن "الكاظمي وصل إلى العاصمة التركية أنقرة.

وزار الكاظمي ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

وفي وقت سابق أفاد المكتب الإعلامي في بيان منفصل، بأن الكاظمي سيلتقي خلال زيارته غير معلنة المدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من المسؤولين الأتراك.

وأوضح أنه سيجري خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، إضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر زيارة الكاظمي لتركيا الأولى له منذ تولِّي مهام منصبه في مايو/أيار الماضي.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية في بيان، تلقِّي الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس أردوغان لزيارة أنقرة.

من جانبهم اعتبر خبراء أتراك أن رئيس الوزراء العراقي يسعى لتحسين علاقات بلاده مع جارتها تركيا.

وفي حديثه للأناضول قال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية الدكتور مسعود أوزجان، إن تحسين العراق علاقاتها مع الجارة تركيا من شأنه المساعدة على تجاوز الصعوبات والمشاكل الحالية التي يعيشها.

وشدد أوزجان على أن التعاون في الحرب ضد تنظم PKK الإرهابي سيؤدي إلى تطور إيجابي في العراق.

من جهته أفاد الخبير في شؤون الشرق الأوسط علي سمين بأن الكاظمي يحاول تحرير العراق من النفوذ الإيراني تحت الضغط الأمريكي، وأنه يولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع دول الجوار لهذا الغرض.

وأضاف: "الكاظمي يريد تحسين علاقات بلاده مع تركيا وتعيينه وزيرة دولة تركمانية (هيام نعمت محمود الحيدري) قبيل زيارة تركيا".

وأشار سمين إلى أن العراق على وشك أن يواجه جفافاً خطيراً، قائلاً: "ومن أهم بنود أجندة الكاظمي قضية المياه، سيطلب الكاظمي تزويد تركيا بلاده بمزيد من المياه، هذه المسألة مهمة جداً للعراق".

سياسة خارجية متوازنة لدى الكاظمي

بدوره أفاد الخبير بمركز الدراسات الإيرانية ومقره أنقرة، تايلان تشوكان أوغلو، بأن "الكاظمي بشكل عام سياسي مركزي ويولي أهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يخدم مصالح العراق، إنه يتبع سياسة خارجية متوازنة".

وأكد تشوكان أوغلو أن العراق هيكل مقسم سياسياً، مشيراً إلى أن الكاظمي بذل جهوداً لبناء هوية وطنية في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن "تطوير العلاقات بين العراق وتركيا سيخدم الكاظمي في الانتخابات المقبلة".