سياسة
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لنقاش آليات اختيار السلطة.. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي
انطلاق اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضياً، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، لمناقشة مستجدات اللجنة الاستشارية واللجنة القانونية التي تعتزم البعثة الأممية تشكيلها.
لنقاش آليات اختيار السلطة.. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي
انطلاق اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضياً لنقاش آليات اختيار السلطة التنفيذية - صورة أرشيفية / United Nations
17 ديسمبر 2020

انطلق الخميس، اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، يهدف إلى استكمال المناقشات حول التوافق على آليات الترشُّح واختيار السلطة التنفيذية.

وقالت عضوة في ملتقى الحوار، فضلت عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع انطلق بمشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت أن الاجتماع، يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيناقش آلية التصويت لترشيح واختيار المجلس الرئاسي والحكومة.

وأضافت: "سيناقش الاجتماع أيضاً مستجدات اللجنة الاستشارية واللجنة القانونية التي تعتزم البعثة الأممية تشكيلها".

ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.‎

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اعتزامها تشكيل لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء العملية الانتخابية.

وفشل أعضاء ملتقى الحوار، خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء، في تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

وبحسب عضو في الملتقى، صوّت 36 عضواً لصالح تخفيضها من 75 إلى 61%، فيما أيد 14 نسبة الـ66%، وامتنع 21 عن التصويت.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صوّت ملتقى الحوار، على 12 مقترحاً بشأن آلية الترشُّح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

وجرى تصفية تلك المقترحات إلى اثنين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده.

ومنذ ذلك التصويت، يواجه ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75%، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة، بعد أن أجرت، الخميس، تصويتاً غير رسمي على ذلك.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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