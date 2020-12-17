قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه، حسب ما جاء في حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يجري زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى تركيا.

وأوضح أردوغان أن "تركيا تولي أهمية لحماية وحدة أراضي العراق وكيانه السياسي ومستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار"، وأضاف: "نعتبر جميع أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا بغض النظر عن الطائفة أو العرق".

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وقال: "نقف إلى جانب العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وPKK"، مضيفاً: "نثمّن وندعم جهود العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وشدد على أن المنطقة "لن تنعم بالسلام قبل أن يُسحق الإرهاب بالكامل"، مشيراً إلى أنه "لا مكان أبداً لتنظيم PKK الإرهابي في مستقبل تركيا والعراق وسوريا".

من جهة أخرى، أكد أردوغان ضرورة إصلاح وترميم أنبوب كركوك النفطي، لافتاً إلى رغبة تركيا "في ضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر"، كما أشار إلى إمكانية تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنوياً.

وبخصوص ملف المياه، قال الرئيس التركي: "نؤكد أن المياه لن تكون نقطة خلاف بين تركيا والعراق بل ستكون نقطة تعاون".

من جهته، قال الكاظمي إنه بحث مع الرئيس أردوغان الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك ووقّعا اليوم عدداً من الاتفاقيات المشتركة، مؤكداً: "تركيا بلد مهم وتربطنا به علاقات تاريخية"، وقال: "نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين بلدَينا".

وتابع الكاظمي: "نريد مزيداً من التطور في العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية مع تركيا، وأبواب العراق مفتوحة أمام جميع رجال الأعمال الأتراك"، وقال إنه يتطلع إلى زيارة أردوغان إلى بغداد لتأكيد أهمية العلاقة بين البلدين.

وقال: "لن ننسى دور تركيا في معالجة الجنود العراقيين الذين جُرِحوا في معارك ضد التنظيمات الإرهابية"، وأضاف: "موقف العراق واضح في إدانة كل ما يمس أمن تركيا ولن نسمح لأي تنظيم بتهديد الأمن التركي".

وكان الكاظمي قد وصل، الخميس، إلى أنقرة في إطار زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا، وزار بعد وصوله ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

وفي وقت سابق أفاد المكتب الإعلامي، في بيان، بأن الكاظمي سيلتقي خلال زيارته غير معلنة المدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من المسؤولين الأتراك.

وأوضح أنه سيجري خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، إضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في زيارة تعد الأولى من قِبلِه إلى تركيا منذ تولِّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.