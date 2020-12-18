سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 18 ديسمبر/كانون الأول 2020
أردوغان يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالعاصمة أنقرة / AA
18 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد دعم وحدة أراضي العراق والوقوف إلى جانبه في مواجهة الإرهاب، وجاوش أوغلو يقول إن العقوبات الأمريكية خطوة خاطئة قانونياً وسياسياً.

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أردوغان: العراقيون أشقاؤنا

أردوغان: ندعم وحدة أراضي العراق ونقف إلى جانبه في مواجهة الإرهاب

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي أكد الرئيس التركي أن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه، وقال: "نقف إلى جانب العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل PKK وداعش". [TRT عربي]

من جهته قال الكاظمي إنه بحث مع الرئيس أردوغان الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك ووقّعا اليوم عدداً من الاتفاقيات المشتركة، مؤكداً: "تركيا بلد مهم وتربطنا به علاقات تاريخية"، وقال: "نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين بلدَينا". [TRT عربي]

جاوش أوغلو: العقوبات الأمريكية خطوة خاطئة قانونياً وسياسياً

أكد وزير الخارجية التركي أن قرار العقوبات الأمريكي خطوة خاطئة قانونياً وسياسياً، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية اعتداء على حقوق تركيا السيادية، مضيفاً: "يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها إذا لبّت الولايات المتحدة تطلعات تركيا". [TRT عربي]

بدوره، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية، مؤكداً أن "المشاريع التي تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أياً منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقَّعة قبل تاريخ صدور العقوبات". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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