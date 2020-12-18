أوصت مجموعة من الخبراء في إدارةالغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة الدواء الأمريكية "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وسائل إعلام أمريكية الخميس إلى أن "20 باحثاً في المجال الطبي صوتوا لصالح استخدام اللقاح فيما امتنع خبير واحد عن التصويت".

ويعطي القرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية القدرة على منح الموافقة قريباً على اللقاح في الولايات المتحدة، ومن المتوقع اتخاذه في وقت مبكر الجمعة.

وتشير وسائل الإعلام إلى أنه "إذا جرت الموافقة بسرعة فقد يبدأ لقاح موديرنا الوصول إلى الولايات في وقت مبكر من يوم الاثنين".

ووعدت الشركة سابقاً، بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاحات في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما سيمكِّن من تطعيم 25 مليون شخص، إذ يحتاج كل شخص إلى حقنتين للتطعيم.

ويتكون اللقاح من جرعتين، تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يوماً من تلقِّي الأولى، ويمكن تخزينه عند نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظاً على فاعليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، إذ انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.