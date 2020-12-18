سياسة
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أوكرانيا توقع عقداً جديداً للحصول على طائرات مسيرة وطرادات تركية
وقعت أوكرانيا عقداً جديداً مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية للحصول على معدات عسكرية متطورة منها طائرات من دون طيار وطرادات بحرية، لتعزيز قوات البحرية الأوكرانية، وذلك بعد التجربة الناجحة لاستخدام الجيش الأوكراني للمُسيَّرات التركية منذ 2019.
أوكرانيا توقع عقداً جديداً للحصول على طائرات مسيرة وطرادات تركية
أوكرانيا اشترت الدفعة الأولى من المُسيرات التركية عام 2019 / AA
18 ديسمبر 2020

أعلنت رئاسية الصناعات الدفاعية التركية عن توقيع اتفاقيات في مجال طرادات فئة ADA والطائرات المُسيرة لتلبية احتياجات البحرية الأوكرانية.

وتستعد أوكرانيا لإضافة طائرات من دون طيار حديثة إلى الدفعة السابقة التي أخذتها من تركيا، إلى جانب طرادات من فئة ADA إلى أسطولها البحري.

وقالت رئاسة الصناعات الدفاعية إنه في إطار زيادة التعاون الصناعي الدفاعي مع أوكرانيا جرى توقيع اتفاقيات لتزويد جانب البحرية الأوكرانية بطائرات مسيرة وطرادات أثناء زيارة رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير إلى كييف.

أوكرانيا التي تستخدم الطائرات المُسيرة التركية طراز Bayraktar TB2 التي أنتجتها شركة Baykar ، تسعى منذ مدة للحصول على عدد جديد من هذه الطائرات والمعدات. بهدف تعزيز قواتها البحرية من أجل زيادة الأمن في البحر الأسود وبحر آزوف.

وكشف رئيس هيئة الأركان الأوكرانية روسلان هومتشاك الشهر الماضي، عن نية بلاده شراء 5 طائرات مُسيرة تركية من طراز "بيرقدار" العام المقبل.

وكانت أوكرانيا اشترت المسيَّرات التركية من طراز Bayraktar TB2، بعد أن أجريت اختبارات الأداء على الطائرات والمعدات في قاعدة "ستاروكوستيينتينيف" الجوية الأوكرانية، ويستخدمها عسكريون أوكرانييون تلقَّوا تدريبات في تركيا.

مصدر:TRT عربي
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