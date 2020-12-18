قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيل براون إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكّد لنظيره التركي مولود جاوش أوغلو خلال محادثة هذا الأسبوع أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بحجة شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 لا تهدف إلى إضعاف قدراتها الدفاعية.

وزعم بومبيو خلال محادثة مع جاوش أوغلو هذا الأسبوع "أن الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير" على أنظمة الدفاع التركية.

وأضاف في بيان أن العقوبات الأمريكية "لا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية أو مستوى الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة".

كذلك فإنّ وزير الخارجية الأمريكي دعا "تركيا لحلّ مشكلة S-400 بما ينسجم وعقود من التعاون الدفاعي بين البلدين والعودة إلى التزاماتها بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي لجهة شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي".

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية المكلفة شراء الأسلحة، وذلك بحجة شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات، معتبراً إيّاها تعدّياً على "سيادة" بلده.

وقال أردوغان في خطاب: "ما نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تَعَدٍّ واضح على سيادتنا"، مضيفاً: "إنّها ذريعة. الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى".

من جهته أكد وزير الخارجية التركي أن قرار العقوبات الأمريكي خطوة خاطئة قانونياً وسياسياً، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية اعتداء على حقوق تركيا السيادية، مضيفاً: "يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها إذا لبّت الولايات المتحدة تطلعات تركيا".