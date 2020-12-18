التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، مولود جاوش أوغلو وخلوصي أقار، رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال في العاصمة كييف.

وشارك في اللقاء الذي كان المحطة الأولى لسلسلة لقاءات سيُجريها جاوش أوغلو وأقار مع المسؤولين الأوكرانيين، كل من نائب وزير الدفاع التركي محسن درة، والسفير التركي في كييف ياغمور أحمد غولدرة.

وفي بداية اللقاء أعرب وزير الدفاع التركي عن سعادته لزيارة أوكرانيا مجدداً بعد أن زارها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن علاقات الشراكة بين تركيا وأوكرانيا بلغت مرحلة استراتيجية منذ 2011، إذ باتت العلاقات بين الجانبين في الوقت الراهن في وضع ممتاز.

وأشار أقار إلى أن اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين شهدت وتيرة متسارعة، لافتاً إلى علاقات الصداقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبيّن أن تركيا تدعم اندماج أوكرانيا في المؤسسات الأوروبية الأطلسية.

وشدّد أقار على أهمّية ضمان أمن ورفاهية تتار القرم وحماية حقوقهم ومصالحهم.

وأكّد التعاون الثنائي بين تركيا وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن اعتقاده أن تتزايد وتيرة التعاون هذه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال جاوش أوغلو في حسابه على توتير، إنهم أجروا لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء الأوكراني.

وأضاف جاوش أوغلو: "اقتربت تجارتنا الثنائية من 5 مليارات دولار، وهدفنا رفعها إلى 10مليارات دولار".