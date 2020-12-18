شهدت العلاقات التركية-الأوكرانية في السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً، تُوّج باتفاقيات عديدة بين البلدين، أهمّها في مجال الصناعات الدفاعية، بحيث أصبحت تركيا من أهم مزوّدي الطائرات دون طيار للجيش الأوكراني.

ففي ثاني اتفاقية خلال أقل من شهرين، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة مع أوكرانيا في مجال الطائرات المُسيرة وطرادات فئة ADA لتلبية احتياجات البحرية الأوكرانية.

أوكرانيا التي تستخدم الطائرات المُسيرة التركية طراز Bayraktar TB2 التي أنتجتها شركة Baykar منذ 2019، تسعى منذ مدة للحصول على عدد جديد من هذه الطائرات والمعدات. بهدف تعزيز قواتها البحرية من أجل زيادة الأمن في البحر الأسود وبحر آزوف.

وأعلن مدير عام الشركة الوطنية الأوكرانية لتجارة الأسلحة فاديم نوزدريا أنهم مهتمون بالإنتاج المشترك لمسيرات بيرقدار TB2 المسلحة في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 مسيّرة مسلّحة عبر الإنتاج المشترك.

ومن المواضيع المطروحة للنقاش حالياً بين البلدين، الإنتاج المشترك لطائرة AN-178 مع شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات.

رئاسة الصناعات الدفاعية التركية قالت إنه في إطار زيادة التعاون الصناعي الدفاعي مع أوكرانيا جرى توقيع اتفاقيات لتزويد جانب البحرية الأوكرانية بطائرات مسيرة وطرادات أثناء زيارة رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير إلى كييف.

هذا الاتفاق سبقه، توقيع اتفاق تركي-أوكراني للشراكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين شركة لودوس التركية المساهمة للطاقة مع شركة "زوريا ماشبرويكت" الأوكرانية المتخصصة في مجال صناعة توربينات الغاز.

وقد أجرى وفد من شركة لودوس بروبولشن LODOS Propulsion التركية لصناعة وتجارة الطاقة، زيارة إلى أوكرانيا والتقى مسؤولي الشركة، لبحث التعاون في مجال الإنتاج والتوريد للمنتجات العسكرية والمدنية والمشاريع المشتركة التي يمكن الإقدام عليها في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وفضلاً عن اهتمام أوكرانيا بشراء المسيرات التركية، فقد أبدت رغبتها أيضاً بتنفيذ مشاريع تكنولوجية مع أنقرة.

التعاون الاقتصادي

تتربع تركيا حالياً على رأس شركاء أوكرانيا الاقتصاديين بعد إغلاق أسواق روسيا أمام بضائع أوكرانيا، بحجم تجارة بلغ نحو 4.8 مليار دولار في العام الماضي .

ومنذ عام 2014، أصبحت تركيا من أبرز الدول استثماراً في أوكرانيا، وشركات الطيران الأوكرانية والتركية تنفذان كل أسبوع أكثر من مئتي رحلة.

وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا أعرب مؤخراً خلال زيارته إلى تركيا، عن رضاه الكبير عن مستوى وديناميكية الحوار الموجود بين أنقرة وكييف. وأشار إلى أن هذا الحوار يشمل تطوير التعاون في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والتجارة الحرة، مضيفاً أن المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة على وشك الانتهاء.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ترأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وفداً رفيع المستوى أجرى زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول، والتقى خلالها زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تأكيد قوة العلاقات الثنائية وإبرام اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري.

الرئيسان أعلنا أنهما يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار في 2019، إلى 10 مليارات، ثم 20 مليار دولار، وإتمام اتفاقية التجارة الحرة على وجه السرعة.

وتعد السياحة من المواضيع المهمة بين البلدين، إذ استقبلت تركيا 1.5 مليون سائح أوكراني خلال عام 2019. وعلى الرغم من انخفاض أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا، فإن أوكرانيا لا تزال من أكثر الدول جلباً للسياح إلى تركيا.

العلاقات السياسية

سياسياً، سارعت تركيا إلى رفض ما قامت به روسيا عام 2014 من ضم جزيرة القرم الأوكرانية، باعتبار الجزيرة جزءاً من الإرث التاريخي لأنقرة، ويسكنها تتار القرم أحد المكونات القومية التركية بحكم العرق واللغة.

وشدد الرئيس التركي في أكثر من مرة على أن بلاده ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها القرم، مشيراً إلى أن تركيا تنظر إلى أوكرانيا كدولة محورية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

كما تقف تركيا في مقدمة الدول المؤيدة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والداعمة لإصلاحاتها على هذا الطريق.

يُذكر أن أردوغان في فبراير/شباط الماضي، التقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي في كييف، في إطار اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى.

وتربط تركيا وأوكرانيا المطلتين على البحر الأسود، علاقات تاريخية وثقافية ضاربة في القدم، إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت تركيا من أولى الدول التي تعترف بأوكرانيا الجمهورية السوفييتية السابقة، كدولة مستقلة ذات سيادة.

وفيما تعد تركيا عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن أوكرانيا دولة مرشحة لعضوية الحلف، كما أن البلدين عضوان في مجموعتَي BLACKSEAFOR وBSEC.