قال مسؤولون ودبلوماسيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية دخولاً أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ست سنوات.

وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الجانبين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين.

وستنهي الاتفاقية ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، الجمعة: "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، انتهت الجولة الـ35 من المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول الاستثمار، باتفاق يوصف بالتاريخي، على أن يجري التوقيع عليه قبل نهاية العام، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية.

والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، على الرغم من تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد على 450 مليون شخص.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية "أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن".

وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في يونيو/حزيران إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.