سياسة
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تركيا تدين اعتقال اليونان موظفاً محلياً في قنصليتها في جزيرة رودس
قالت الخارجية التركية إن السلطات اليونانية انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال صباح الدين بايرام، الذي يعمل سكرتيراً في القنصلية التركية العامة في جزيرة رودس، كما أعربت عن قلقها إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع.
تركيا تدين اعتقال اليونان موظفاً محلياً في قنصليتها في جزيرة رودس
وزارة الخارجية التركية تدين اعتقال السلطات اليونانية أحد الموظفين المحليين في القنصلية التركية العامة في جزيرة رودس / AA
18 ديسمبر 2020

أدانت وزارة الخارجية التركية اعتقال السلطات اليونانية أحد الموظفين المحليين في القنصلية التركية العامة في جزيرة رودس في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم تجسس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، الجمعة، تعليقاً على اعتقال الموظف المتعاقد مع القنصلية صباح الدين بايرام، وهو مواطن يوناني، في إطار تحقيق بمزاعم تجسس على خلفية التقاط صور لسفن.

وشدد البيان على أن السلطات اليونانية انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال بايرام، الذي يعمل سكرتيراً في القنصلية.

وأوضح البيان أن الجانب اليوناني انتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال إجراءاته التي أدت لاعتقال بايرام.

كما أعربت الخارجية عن قلقها إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع.

وأوضحت أن وسائل إعلام يونانية انتهكت في تغطياتها "قرينة البراءة" (المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريئاً ما لم تثبت إدانته)، واستهدفت الموظف المذكور وأسرته وممثليات تركيا لدى اليونان وموظفي تلك الممثليات.

وجاء في البيان: "يعتقد أن التحقيق مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر بين تركيا واليونان"، وأكد أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان حقوق موظف القنصلية.

مصدر:AA
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