أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لتركيا لتأييدها وحدة أراضي بلاده وسيادتها، في إشارة إلى عدم اعتراف أنقرة بالسيادة الروسية على منطقة القرم الأوكرانية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها زيلينسكي، الجمعة، عقب استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزيرين التركيين إلى العاصمة كييف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جددت تركيا، دعمها لإنهاء الاحتلال الروسي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وحماية حقوق الإنسان فيها.

وأبدى زيلينسكي سعادته باستقبال الوزيرين، مؤكداً أنه سيكون مسروراً بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة كييف.

وأشار إلى أنهم مستعدون لاجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع مطلع عام 2021.

من جانبه، قال جاوش أوغلو في تغريدة بخصوص اللقاء، أنه أبلغ تحيات الرئيس أردوغان لنظيره زيلينسكي.

وتابع: "علاقاتنا مع أوكرانيا على مستوى ممتاز، سنعقد الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي الرفيع السنة القادمة في بلادنا".

وجدد جاوش أوغلو، في اجتماع رفقة وزير الدفاع خلوصي أقار ونظيريهما الأوكرانيين، الجمعة، تأكيد مسألة دعم منبر القرم الخاص بتتار القرم، وعدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال: "ندعم وحدة الأراضي الأوكرانية، نصرح بذلك بشكل واضح في منبر الأمم المتحدة وعلى كافة المنابر"، وأضاف: "نريد أيضاً حل الأزمة في دونباس (شرقي أوكرانيا) في إطار وحدة الأراضي الأوكرانية"، ورحّب بوقف إطلاق النار في دونباس، رغم الخروقات المحدودة التي تقع فيها.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال في العاصمة كييف.

وشارك في اللقاء الذي كان المحطة الأولى لسلسلة لقاءات سيُجريها جاوش أوغلو وأقار مع المسؤولين الأوكرانيين، كل من نائب وزير الدفاع التركي محسن درة، والسفير التركي في كييف ياغمور أحمد غولدرة.

وأكد وزير الدفاع التركي التعاون الثنائي بين تركيا وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن اعتقاده أن وتيرة التعاون هذه ستتزايد خلال الفترة المقبلة.

وتشكل الطائرات المسيرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين. واشترت أوكرانيا من تركيا 6 مسيرات من طراز بيراقدار TB2 و3 محطات تحكم أرضية، العام الماضي.

كما أعلن مدير عام الشركة الوطنية الأوكرانية لتجارة الأسلحة، فاديم نوزدريا، أنهم مهتمون بالإنتاج المشترك لمسيرات بيراقدار TB2 المسلحة في أوكرانيا. وأوضح أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 مسيرة مسلحة عبر الإنتاج المشترك.

ومن بين المواضيع الراهنة المطروحة بين البلدين، الإنتاج المشترك لطائرة AN-178 مع شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات.

من جانبه قال جاوش أوغلو في حسابه على توتير، إنهم أجروا لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء الأوكراني.

وأضاف جاوش أوغلو: "اقتربت تجارتنا الثنائية من 5 مليارات دولار، وهدفنا رفعها إلى 10مليارات دولار".

وتعد السياحة من المواضيع الأخرى المهمة بين البلدين، إذ استقبلت تركيا 1.5 مليون سائح أوكراني خلال عام 2019. وعلى الرغم من انخفاض أعداد السائحين بسبب جائحة كورونا، فإن أوكرانيا لا تزال من أكثر الدول جلباً للسياح إلى تركيا.