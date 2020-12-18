سياسة
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أوقطاي: لا يمكن إقامة أي سيناريو في المنطقة بمعزل عن تركيا
لفت نائب الرئيس التركي إلى أن المستجدات الأخيرة في المنطقة أثبتت عدم إمكانية إقامة أي سيناريو بمعزل عن تركيا، مشيراً إلى أن تركيا تدعم الشراكات التركية الأمريكية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطائها مزيداً من الزخم.
أوقطاي: لا يمكن إقامة أي سيناريو في المنطقة بمعزل عن تركيا
أوقطاي: إقامة علاقات صداقة وتعاون مع تركيا تعود بالفائدة على صاحبها فيما تعود العقوبات والمواقف الوقائية بالخسائر / AA
18 ديسمبر 2020

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المستجدات الأخيرة بالمنطقة أثبتت عدم إمكانية إقامة أي سيناريو بمعزل عن تركيا.

كلمة أوقطاي جاءت خلال رسالة مسجلة بعثها الجمعة، إلى حفل توزيع جوائز عالم الأعمال التركي الأمريكي (AmCham Turkey/ABFT) الذي نظم في تركيا.

وأكد نائب الرئيس أن تركيا تدعم الشراكات التركية الأمريكية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطائها مزيداً من الزخم.

وشدد على أن المستجدات الأخيرة في المنطقة أثبتت عدم القدرة على إقامة أي سيناريو عبر إقصاء تركيا عنه.

وأوضح أن إقامة علاقات صداقة وتعاون مع تركيا تعود بالفائدة على صاحبها؛ فيما تعود العقوبات والمواقف الوقائية بالخسائر.

ولفت إلى أن تركيا دولة تمهد الطريق للمستثمرين وأي شخص يريد خلق قيمة مضافة، عبر سلسلة التوريد المتنوعة لديها، وتقنياتها المتقدمة، وحزمة التحفيز الواسعة.

وأعرب أوقطاي عن ثقته بتجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا عبر إجراء دبلوماسية نشطة بينهما، لتكون العلاقات الثنائية المتجذرة هي الرابح في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "S-400" الدفاعية من روسيا، الأمر الذي اعتبرته أنقرة "خطيئة سياسية وقانونية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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