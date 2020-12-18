سياسة
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شاهد | فلسطينيون يسقطون بالحجارة طائرة إسرائيلية مُسيّرة في الضفة الغربية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة إسرائيلية مُسيّرة في الضفة الغربية، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة كانت تلقي قنابل غاز على المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية.
شاهد | فلسطينيون يسقطون بالحجارة طائرة إسرائيلية مُسيّرة في الضفة الغربية
الطائرة كانت تلقي قنابل غاز على المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم / AP
18 ديسمبر 2020

تمكن متظاهرون فلسطينيون شمالي الضفة الغربية، الجمعة، من إسقاط طائرة دون طيار (درون) تابعة للجيش الإسرائيلي، عبر قذفها بالحجارة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة كانت تلقي قنابل غاز على المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية.

وأضافت أن متظاهرين فلسطينيين أسقطوا الطائرة بعدما قذفوها بالحجارة، وبعد وقت قصير التقطتها قوات الجيش.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط الطائرة، لكنه قال في بيان إنه "جرى التقاطها على يد قوات الجيش، وليس هناك تخوف من تسرب أي معلومات تقنية" بشأنها.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين بالمسيرة السلمية، واعتدوا على المواطنين والصحفيين، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة نحو منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

ويشهد يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها "كفر قدوم" التي تطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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