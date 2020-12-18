سياسة
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تركيا وأوكرانيا تتفقان على تكثيف التعاون الدفاعي والاقتصادي
أصدر وزراء خارجية ودفاع تركيا وأوكرانيا بياناً مشتركاً، الجمعة، أكدوا فيه تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة. وأكد البيان تطبيق الاتفاقات السابقة، وتَوَسُّعَ أفق التعاون بين البلدين، بما في ذلك الدفاع والاقتصاد والثقافة.
تركيا وأوكرانيا تتفقان على تكثيف التعاون الدفاعي والاقتصادي
وزراء خارجية ودفاع تركيا وأوكرانيا يصدرون بياناً مشتركاً حول تكثيف التعاون بين البلدين / AA
18 ديسمبر 2020

أصدر وزراء خارجية ودفاع تركيا وأوكرانيا بياناً مشتركاً، الجمعة، أكدوا فيه تكثيف التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة.

وجاء البيان المشترك، عقب الاجتماع الأول لصيغة 2+2، الذي جمع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود جاوش أوغلو وخلوصي أقار، مع نظيريهما الأوكرانيين دميترو كوليبا وأندري تاران، في كييف.

وأكد البيان تطبيق الاتفاقات الموقعة مسبقاً، وتَوَسُّع أفق التعاون بين البلدين، بما في ذلك الدفاع والاقتصاد والثقافة، ونية الطرفين تطوير العلاقات الاستراتيجية وتقويتها.

كما شدد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود، بما يتوافق مع احترام سيادة الدول وسيادة أراضيها، والقانون الدولي.

وأشار إلى اتفاق تركيا وأوكرانيا، على إيجاد سبل جديدة لإجراء التدريبات والتعاون بين القوات البحرية للبلدين في البحر الأسود، والمشاركة في مناورات متعددة الأطراف.

وأكد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من طرف واحد وبشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى عقد الاجتماع المقبل بصيغة 2+2 في تركيا عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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