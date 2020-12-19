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أردوغان يؤكد لميركل وجود أطراف تحاول اختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية، الرئاسة اليمنية تعلن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.

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أردوغان يؤكد لميركل وجود أطراف تحاول اختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية

حذر الرئيس التركي من أن الساعين لاختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية يمكن أن يحدثوا ضرراً في الفرصة السانحة للأجندة الإيجابية والمنفعة المتبادلة. [TRT عربي]

وأبدى أردوغان في اتصال مرئي مع المستشارة الألمانية رغبة تركيا فتح صفحة جديدة في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن اليونان هربت من المحادثات الاستكشافية مع تركيا متذرعة بحجج جديدة، رغم إعراب أنقرة عن استعدادها لاستئناف هذه المحادثات من جديد. [TRT عربي]

الرئاسة اليمنية تعلن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب

أعلنت الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب. [TRT عربي]

وصدر قرار رئاسي ينص على تشكيل الحكومة برئاسة معين عبد الملك سعيد، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. [TRT عربي]