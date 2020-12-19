سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 19 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 ديسمبر/كانون الأول 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء اتصال مرئي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل / AA
19 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد لميركل وجود أطراف تحاول اختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية، الرئاسة اليمنية تعلن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.

الجديد على TRT عربي:

الإمارات عضواً في "غاز شرق المتوسط".. استهداف لتركيا وعبث جديد في المنطقة

تركيا وأوكرانيا.. تعاون عسكري متنامٍ يمتدّ إلى السياسة والاقتصاد

شاهد!

2020.. إخفاقات ماكرون لا تنتهي

أردوغان يؤكد لميركل وجود أطراف تحاول اختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية

حذر الرئيس التركي من أن الساعين لاختلاق أزمة في العلاقات التركية الأوروبية يمكن أن يحدثوا ضرراً في الفرصة السانحة للأجندة الإيجابية والمنفعة المتبادلة. [TRT عربي]

وأبدى أردوغان في اتصال مرئي مع المستشارة الألمانية رغبة تركيا فتح صفحة جديدة في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن اليونان هربت من المحادثات الاستكشافية مع تركيا متذرعة بحجج جديدة، رغم إعراب أنقرة عن استعدادها لاستئناف هذه المحادثات من جديد. [TRT عربي]

الرئاسة اليمنية تعلن تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب

أعلنت الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب. [TRT عربي]

وصدر قرار رئاسي ينص على تشكيل الحكومة برئاسة معين عبد الملك سعيد، بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us