شهدت العديد من المدن الفرنسية، في مقدمتها العاصمة باريس، الجمعة، مظاهرات شارك فيها آلاف المهاجرين للمطالبة بالحصول على إذن إقامة في البلاد، وتحسين أوضاعهم.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول، جاءت تلك المظاهرات تلبية لدعوة وجهتها العديد من النقابات والجمعيات، بمناسبة "اليوم العالمي للمهاجرين" الذي يوافق الـ18 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وأوضح المصدر أن المظاهرات عمت أكثر من 60 مدينة فرنسية، بمشاركة آلاف المهاجرين الذين استغلوا المناسبة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، والحصول على إذن إقامة.

وفي العاصمة باريس، تجمع المتظاهرون في ساحة "ريشيليو درو"، وخرجوا في مسيرة صوب مقر بلدية المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة، حيث منعتهم قوات الأمن من الاقتراب من المكان.

وطالب المتظاهرون بإعطائهم إذن إقامة، ورفعوا لافتات مناهضة للحكومة الفرنسية.

وعلى نفس الشاكلة شهدت مدن فرنسية أخرى مثل ليون، ومارسيليا، وليل، مظاهرات احتجاجية مماثلة.

وتأتي تلك المظاهرات في الوقت ذاته الذي تشهد فيه عموم البلاد تظاهرات أخرى رافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تنص مادته الـ24 على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول، انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين.

إذ ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من قبل الشرطة.