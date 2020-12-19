وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الجمعة، على السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة الدواء الأمريكية "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يُصبح لقاح "موديرنا" ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح شركتي "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين الماضي في البلاد.

اللقاح الذي قيل إن نسبة تأثيره تصل إلى 94.1%، يمكن استخدامه بالنسبة إلى من تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ووقعت الولايات المتحدة على صفقة لشراء 200 مليون جرعة من شركة "موديرنا"، ومن المنتظر أن تبدأ الأحد، عملية توزيع 5.9 مللايين جرعة تقريباً من اللقاح المذكور.

وعقب موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح، نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "أقدم التهاني، فلقاح موديرنا بات جاهزاً".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويمكن استخدامه بالنسبة إلى من هم بأعمار 16 عاماً وأكثر.

وانطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.