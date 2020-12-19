سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد "فايزر".. ضوء أخضر أمريكي للقاح "موديرنا" ضد كورونا
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الجمعة، على السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة الدواء الأمريكية "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن المنتظر أن تبدأ الأحد عملية توزيع 5.9 ملايين جرعة منه في الولايات المتحدة.
بعد "فايزر".. ضوء أخضر أمريكي للقاح "موديرنا" ضد كورونا
لقاح "موديرنا" أصبح ثاني لقاح يُوافَق عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح شركتي "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" / AFP
19 ديسمبر 2020

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الجمعة، على السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة الدواء الأمريكية "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك يُصبح لقاح "موديرنا" ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح شركتي "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين الماضي في البلاد.

اللقاح الذي قيل إن نسبة تأثيره تصل إلى 94.1%، يمكن استخدامه بالنسبة إلى من تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ووقعت الولايات المتحدة على صفقة لشراء 200 مليون جرعة من شركة "موديرنا"، ومن المنتظر أن تبدأ الأحد، عملية توزيع 5.9 مللايين جرعة تقريباً من اللقاح المذكور.

وعقب موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح، نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "أقدم التهاني، فلقاح موديرنا بات جاهزاً".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويمكن استخدامه بالنسبة إلى من هم بأعمار 16 عاماً وأكثر.

وانطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us