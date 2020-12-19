سياسة
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روسيا تعلن مقتل ضابط من قواتها في "قره باغ" بانفجار لغم أرميني
أعلنت السلطات الروسية ، الجمعة، أن ضابطاً من مجموعة إزالة الألغام التابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام لقي حتفه بالقرب من مدينة "شوشا" في  إقليم "قره باغ".
روسيا تعلن مقتل ضابط من قواتها في "قره باغ" بانفجار لغم أرميني
السلطات الروسية قالت إن الضابط قُتل في انفجار لغم أرضي كان قد زُرع وقت الاحتلال الأرميني للمنطقة / AA
19 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، أن ضابطاً من قواتها قُتل في انفجار لغم أرضي بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني، كان قد زُرع وقت الاحتلال الأرميني للمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها إن ضابطاً من مجموعة إزالة الألغام التابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام لقي حتفه بالقرب من مدينة "شوشا" في "قره باغ".

وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء إزالة الألغام من أحد الطرقات في منطقة مدينة شوشا، حدث انفجار لعبوة ناسفة".

وتعدّ هذه أول وفاة يعلن عنها رسمياً لعضو في قوة حفظ السلام الروسية التي جرى نشرها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وضع حداً لستة أسابيع من المعارك بين باكو ويريفان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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