سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا.. اعتداء على مسجد في ولاية "بادن-فورتمبيرغ"
اعتدى متطرفون مجهولون على مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب"، في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية. وقال رئيس جمعية المسجد إن مجهولين رسموا الصليب وكتبوا عبارات في أماكن مختلفة على جدرانه، داعياً السلطات للقبض المعتدين.
ألمانيا.. اعتداء على مسجد في ولاية "بادن-فورتمبيرغ"
المعتدون رسموا الصليب على جدران المسجد، وكتبوا بعض العبارات  / AA
19 ديسمبر 2020

اعتدى متطرفون مجهولون على مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب"، في ولاية بادن-فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا.

ورسم المعتدون على جدران المسجد الصليب، وكتبوا بعض العبارات عليها، فضلاً عن تشويه لوحة المسجد الواقع في بلدة"سونثايم".

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال رئيس جمعية مسجد الفاتح، علي أوزدمير، إن مجهولين قاموا برسم الصليب وكتابة عبارات في 8 نقاط من جدران المسجد، لافتاً إلى أن المصلين لاحظوا آثار الاعتداء عند قدومهم لأداء صلاة الفجر.

وأعرب أوزدمير عن بالغ أسفه جراء الاعتداء، قائلاً: "نعيش في سونثايم منذ 30 عاماً وسط علاقات الاحترام المتبادل، ونتمتع بالشفافية الكاملة هنا، ونريد للجميع هنا أن يعيش بسلام".

وأردف أن المسجد تعرض لاعتداء مماثل في 2019، وأنه لم يتم القبض على منفذيه لغاية الآن، داعياً السلطات للقبض المعتدين.

وأوضح أنه تم إبلاغ الشرطة عن الاعتداء على الفور، والتي أطلقت بدورها تحقيقاً في القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us