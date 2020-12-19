تواصلت، السبت، ردود الفعل العربية والدولية المُرحبة بتشكيل حكومة جديدة باليمن، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

والجمعة، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بصدور قرار رئاسي ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيراً، برئاسة معين عبد الملك سعيد.

وأضاف القرار أن تشكيل الحكومة جاء بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ترحيب عربي دولي

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بتشكيل حكومة يمنية جديدة، معتبرة في بيان للسفير الأمريكي باليمن كريستوفر هنزل أنها خطوة "تساعد على تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين".

وبدوره، رحب الأردن، السبت، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، عن "أمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية".

كما رحبت الكويت، بهذه الخطوة، معربةً عن أملها في أن تشكل الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وثمنت الخارجية الكويتية، في بيان، دور السعودية "في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

كما أعربت البحرين عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة الخطوة مهمة "لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار، ومواجهة الحوثيين".

من جهتها، رحبت الإمارات بالخطوة، متمنية أن تمهد الطريق لتحقيق "حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية". وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها، للتصدي "للمخاطر التي يتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي".

وأثنت الخارجية الإماراتية، في بيان، على "الدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه".

والجمعة، رحبت عدة منظمات ودول عربية ودولية، بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مناصفةً بين الشمال والجنوب.

إذ أعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة، كل من السعودية ومصر والصين، إضافةً إلى منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانات رسمية.

ومنذ أسبوع، بدأت القوات الحكومية وقوات "الانتقالي" انسحاباً متبادلاً من خطوط التماس في أبين، تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقّع بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وإضافة للصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، يشهد اليمن منذ ست سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مواجهة الحوثيين

في الأثناء، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الجديدة، السبت، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الشراكة ضد جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر صفحته في "تويتر"، تعقيباً على إعلان حكومة جديدة مناصفة بين شمال البلاد وجنوبها، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقال الإرياني: "مع إعلان حكومة الكفاءات السياسية تكون بلادنا أمام مرحلة جديدة عنوانها الشراكة بين مختلف القوى السياسية".

وأضاف أن الخطوة "ستوحد الصف الوطني في التصدي للمشروع الإيراني (في إشارة للحوثيين)".

كما أنها، وفق قوله، ستعمل على "الاصطفاف تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب مليشيا الحوثي".