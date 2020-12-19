سياسة
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أردوغان: تركيا متمسكة بحقوقها السيادية ولن تخضع لأحد
أكد أردوغان على تمسك أنقرة بحقوقها قائلاً: "عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبداً"، مشدداً على أن من يسعى لإخضاع تركيا ستخيب آماله دوماً.
أردوغان: تركيا متمسكة بحقوقها السيادية ولن تخضع لأحد
أردوغان يقول إن تركيا متمسكة بحقوقها السيادية دوما، ولن تخضع لأحد إطلاقا / AA
19 ديسمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده متمسكة بحقوقها السيادية دوماً، ولن تخضع لأحد إطلاقاً.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول، في افتتاح القسم السادس من طريق "شمال مرمرة" السريع، الذي يصل بين ولايات إسطنبول وقوجة إيلي وصقاريا.

وأكد الرئيس أردوغان تمسك أنقرة بحقوقها قائلاً: "عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبداً".

وأضاف: "أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا ستخيب آمالكم دوماً".

وأشار إلى أن تركيا أصبحت أكثر استقطاباً للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهاراً.

وأوضح أن استقطاب تركيا لاستثمارات دولية بقيمة 220 مليار دولار حتى اليوم، يعتبر أفضل مثال لهذا الأمر.

وأكد الرئيس التركي أنه "كلما ازدادت قوة الاستقلال السياسي والاقتصادي لبلادنا، تجاوزنا العقبات التي تعترضنا بسهولة أكبر".

ولفت إلى أن أطرافاً (لم يسمها) لم تتوان يوماً عن محاولة قطع الطريق أمام تركيا، عبر شتى الوسائل، مثل دعم المنظمات الإرهابية، ومحاولات الانقلاب، والعقوبات، إلا أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها دوماً.

وأكد مواصلة المضي قدماً نحو أهداف تركيا المنشودة بدعم من المواطنين، لافتاً إلى أن علاقات الوحدة والأخوة والتعاون بين أبناء الشعب تعد أكبر مصدر قوة بالنسبة لحكومته في هذا الطريق.

وفي سياق آخر، لفت أردوغان إلى سقوط 9 ضحايا إثر حريق في مستشفى خاص بولاية غازي عنتاب التركية، متقدماً بالتعازي لذوي الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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