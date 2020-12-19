أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لتلاوة القرآن الكريم في أفغانستان، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 15 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف تجمعاً لتلاوة القرآن الكريم في إقليم غزني وسط البلاد.

وفي بيان له، أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي البغيض".

وأعلن الأزهر "تضامنه الكامل مع كل ضحايا إرهاب الوحوش الضالة التي لا تعرف الرحمة"، مؤكداً أن استهداف الأطفال "يكشف، بما لا يدع مجالا للشك، زيف مرتكزات الجماعات الإرهابية، وتجردها من قيم الرحمة والإنسانية كافة".

من جهتها، استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم بأفغانستان.

وأكدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض "لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع".

بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير، مجددة في إفادة نشرتها الوكالة الرسمية، موقفها الثابت "من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، مجددة في بيان رفض الرياض "لتلك الأعمال الآثمة التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية وتعاليم الديانات السماوية كافة".

خليجياً أيضاً، أدانت وزارة خارجية البحرين التفجير الإرهابي، متمنية في بيان الشفاء لضحايا هذا الحادث الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.

من جانبها، استنكرت مصر، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، معربة في بيان عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، وفق الوكالة الرسمية المصرية.

ولم تعلن أي جهة حتى مساء السبت مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي على خلفية تصعيد العنف في البلاد.​​​​​​​

وتستمر أعمال العنف في أفغانستان بالرغم من خوض طالبان والحكومة محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.

وترعى قطر مفاوضات سلام أفغانية جارية حالياً في الدوحة، لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة، منذ انقلاب عسكري عام 1978، ثم غزو سوفيتي بين 1979 و1989.

وتعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.