سياسة
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بسبب غياب الإصلاحات.. الكاظمي يحذر من انهيار النظام العراقي وشيوع الفوضى
أشار مصطفى الكاظمي إلى أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".
بسبب غياب الإصلاحات.. الكاظمي يحذر من انهيار النظام العراقي وشيوع الفوضى
الكاظمي تحدث في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة  / Reuters
19 ديسمبر 2020

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، من انهيار النظام وإحلال الفوضى العارمة إذا لم تجر إصلاحات حقيقية في البلاد.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2021.

وقال الكاظمي، وفق بيان: "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وتابع: "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وأضاف: "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".

وأشار الكاظمي إلى أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وأردف: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة؛ حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة"، مضيفاً: "كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي بفعل ذلك".

وزاد: "ليس مسموحاً أن يتردد أحد، والذي يخاف فمكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية".

وفي وقت سابق السبت، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الوطنية من 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بهدف توفير سيولة جراء الأزمة المالية الخانقة في البلاد بفعل تراجع سعر النفط الخام.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95% من نفقات الدولة. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على استشراء الفساد في مفاصل الدولة وهدر مئات المليارات من الدولارات منذ 2003.

والعراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعد الفساد والتوترات الأمنية، سببين رئيسيين لفشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط، وفق مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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